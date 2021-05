Skuffet Ehlers efter nedtur: Jeg kan ikke forlange mere

ISHOCKEY:Indsatsen og moralen fejlede ikke noget, men det danske ishockeylandshold måtte alligevel se sig slået 2-0 af et stærkt slovakisk landshold ved VM i Letland.

Landstræner Heinz Ehlers har da også kun ros til over for præstationen, men er selvsagt skuffet over, at spillerne ikke fik løn for deres arbejde.

- Vi var klart bedst i de første syv-otte minutter af tredje periode og fik skabt nogle chancer. Jeg kan ikke forlange mere af spillerne. De leverede en fantastisk indsats igen, og vi gav os selv chancen for at vinde.

- Desværre var der en lille fejl, der kostede 0-1-målet. Det tvang os til at forcere endnu mere, og det var måske årsagen til det andet mål. Men arbejdsindsatsen og holdets moral har jeg den største respekt for, siger landstræneren.

Efter at målene pludselig væltede ind i tredje periode mod Hviderusland fik det danske hold mod Slovakiet igen svært ved at skabe chancer.

Og for tredje gang i seks kampe måtte holdet gå fra isen uden scoringer.

- Der manglede måske en lille smule held og en lille smule kvalitet. Vi skulle arbejde så hårdt for at få pucken på mål.

- Og det var nok på grund af modstanderens kvalitet, at vi ikke fik de marginaler med os, som vi kunne håbe på, siger Heinz Ehlers.

Slovakiet besejrede tidligere i turneringen Rusland og står med 12 point efter fem kampe, så den danske lejr var forberedt på, at der ventede en lang aften.

- Deres førstekæde består af spillere, der dominerer den svenske liga. Vi vidste, det ville blive svært mod dem.

- Slovakiet har et godt hold, og jeg tror, slovakkerne kan nå langt i denne turnering, siger Heinz Ehlers.

