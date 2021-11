Skuffet FCN-træner: Vi mistede fokus og blev overmatchet

VIBORG:FC Nordsjælland var få minutter fra at vinde holdets første superligasejr siden august, da holdet var foran 2-1 kort før lukketid ude mod Viborg.

Men i tillægstiden dukkede Viborgs Lars Kramer op og headede en mavepuster af et mål ind til slutstillingen 2-2. Dermed er FC Nordsjælland uden sejr i de seneste ni superligakampe.

Den sene udligning var en stor skuffelse for FCN's cheftræner, Flemming Pedersen.

- Det var jo lidt symptomatisk for den situation, vi i et stykke tid har været i. Vi var så tæt på, som man næsten kan komme, så det var et skuffende resultat. Men vi må tage det med oprejst pande.

- Vi mistede fokus til allersidst, og så blev vi bare overmatchet på de afgørende dødbolde, siger Flemming Pedersen.

Den sejrshungrende cheftræner savnede især noget modenhed blandt spillerne på dødbolde, som Viborg scorede begge deres mål på.

- Der manglede en eller flere spillere, der kunne ruske op i de unge, men det var ikke noget nyt for os.

- I pausen talte vi om, at vi skulle op og have det tredje mål, hvilket vi jo også var tæt på til allersidst, siger Flemming Pedersen.

Cheftræner for Viborg, Lars Friis, var derimod tilfreds med det sene point, selv om holdets præstation ikke var godkendt.

- Det var en af de kampe, hvor vi kan være glade for at få point, men overordnet set var vi skuffede over vores tilgang til kampen. Vi var for ringe og præsterede ikke godt nok til at få tre point, siger Lars Friis.

Mikkel Andersen i Viborg-målet var ligeledes heller ikke tilfreds med præstationen.

- Vi plejer at sætte høje standarder til os selv, så jeg synes ikke, at kampen afspejlede det.

- Vi jagtede, og det blev meget hektisk. Det var heldigt, at vi fik prikket bolden i mål, så vi må tage til takke med et point, siger Mikkel Andersen.

