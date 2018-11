Skuffet frederikshavner: Det er bare et bump på vejen

ISHOCKEY: Frederikshavn White Hawks missede torsdag aften muligheden for at nappe førstepladsen i Metal Ligaen, da holdet på hjemmebane i Nordjyske Bank Arena tabte med hele 4-1 til SønderjyskE.

Holdet var ellers totaltdominerende i starten af anden periode, men det rakte kun til en scoring, og så slog gæsterne for alvor til i de sidste 20 minutter.

- Pasningerne sad der ikke i dag. Vi missede for mange vigtige pucker i alle tre zoner. Det var bare ikke godt nok. Og powerplay fungerede slet ikke, siger forward Kristian Jensen, der ellers var en af de bedste på dagen.

- I starten af anden periode føler jeg egentlig, at vi har totalt kontrol over kampen. Så får de alligevel et mål til 2-1, og så går vi lidt døde igen. Og efter scoringen på straffeslag, der stopper vi med at spille. Det er ikke godt nok, men sådan går det desværre nogle gange, siger han.

Frederikshavn kunne ellers være gået forbi Rungsted og op på førstepladsen, ligesom holdet også matematisk kunne have sikret sig en plads i Final Four i Metal Cuppen - en plads, som holdet dog stadig nok skal få - der er 12 point ned til Herlev, der kun har fire kampe igen, inden de fire første pilles ud efter 18 kampe i ligaen.

- Det er ærgerligt, for vi ville gerne have været nummer et. Metal Cuppen er også et stort mål for os, og det har vi snakket om fra starten af sæsonen. Men det her er bare et enkelt bump på vejen, vi er stadig meget tilfredse med, hvordan vi har spillet i sæsonen indtil videre, siger Kristian Jensen.