AALBORG: Frederikshavn White Hawks trak det korteste strå i pokalsemifinalen mod Aalborg Pirates, der på egen is vandt med 4-2 og dermed snuppede pladsen i pokalfinalen.

Men sådan burde det slet ikke være gået, mener White Hawks-træner Mario Simioni.

- Vi må give kredit til Aalborg, for de vandt jo kampen. De startede kampen godt, men både i anden og tredje periode var vi det bedste hold. Vi skabte klart flest målchancer, men vi må også sige, at Aalborg har en rigtig god målmand, lyder det fra Mario Simioni.

Han kunne skimte pladsen i pokalfinalen, da høgene i tredje periode kom tilbage fra 0-2 og fik udlignet til 2-2.

- Vi havde momentum, og de var på hælene og på vej til at gå i panik, som de ellers ikke er et hold, der gør. Vi leverede nok til at vinde kampen, men desværre gik det ikke vores vej. Sådan er sport jo også, siger Mario Simioni.

I de dramatiske sekunder ovenpå Tobias Ladehoffs scoring til 4-2 blev White Hawks-træneren idømt matchstraf for protester, efter at både Mathias Bau og David Liffiton var sendt i bad ovenpå tumult på isen. Sidstnævnte blev idømt matchstraf for at forlade bænken for at involvere sig i et slagsmål på isen.

- Men David forlod bænken, fordi han ville tale med dommeren. Så skete der det, at hans holdkammerat blev angrebet, og ham ville han selvfølgelig forsvare, som en holdkammerat skal gøre, siger Mario Simioni.