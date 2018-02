Skumsprøjt og stjernestøv: Grandprixfelt har pudset nerverne af

I knap en uge har danskerne kunnet smuglytte til de 10 grandprixnumre, der lørdag aften skal kæmpe om trofæet og retten til at repræsentere Danmark i Eurovision.

Men lørdag eftermiddag blev det en tand mere virkeligt for årets artister, at konkurrencen venter lige om hjørnet.

Her var de nemlig på scenen ved generalprøven, der dermed var sidste chance for at pudse formen og nerverne af, inden showet løber af stablen klokken 20.00 i Gigantium i Aalborg.

De seneste dage har budt på et væld af prøver og arrangementer for de ti deltagere, der blev præsenteret af DR i slutningen af januar.

I år har en såkaldt bidragsproducer udvalgt de sange, der skal kæmpe, men herfra er det altså op til seerne og en jury, der består af fem fans, at bedømme, hvem de helst vil sende til Lissabon i Portugal, hvor Eurovision foregår i maj.

Seerne skal blandt andet se den 33-årige Rasmussen i en vikingeinspireret optræden med både bølgegang og skumsprøjt i det røde skæg og en jakkesætklædt Sannie - tidligere kendt som Whigfield - tage en håndfuld dansere med i seng.

Værterne på showet er Annette Heick og Johannes Nymark. De åbner ballet med en gennemgang af den danske grandprixhistorie fra 1957 til nu.

Når vinderen af årets melodigrandprix i aften er fundet, skal vedkommende i skarp træning frem mod Eurovision, hvor de danske bidrag ikke har haft det nemt de senere år.

Sidste år, da Eurovision blev afholdt i Kijev i Ukraine, måtte Anja Nissen nøjes med en 20.-plads i finalen, og årene før det lykkedes det hverken for Lighthouse X eller Anti Social Media at sikre sig en plads videre fra semifinalerne.

Dansk Melodi Grand Prix sendes live på DR1.

/ritzau/