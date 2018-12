Sky dropper succesfuldt cykelhold

CYKLING: Cykelholdet Team Sky har været det mest dominerende hold i sporten i en årrække, og holdet har blandt andet lukreret på at have et væsentligt større budget end konkurrenterne.

Hvis holdet skal fortsætte dominansen efter 2019-sæsonen, bliver det under et andet navn.

Det britiske medie Sky stopper nemlig sit sponsorat af det succesfulde cykelhold efter næste sæson. Det oplyser Sky News.

- Vi kom ind i cykelsporten med målet om at løfte sporten på alle niveauer. Efter at have været involveret i et årti kan jeg ikke være mere stolt af, hvad vi har opnået i Team Sky og i vores partnerskab med Det Britiske Cykelforbund.

- Men ved udgangen af 2019 er det på rette tid for at gå ind i et nyt kapitel i Skys historie, siger mediehusets administrerende direktør, Jemery Darroch.

På holdets hjemmeside bekræfter Sky, at sponsoratet ophører, og at man går på jagt efter en ny navnesponsor.

- Vi vil køre under et nyt navn, hvis det lykkes at finde opbakning til det, skriver cykelholdet.

Siden 2010-sæsonen har holdet kørt under navnene Sky Procycling og Team Sky.

Holdet har blandt andet opnået stor succes i Tour de France, som med en enkelt undtagelse er blevet vundet af en Sky-rytter hvert år siden 2012.

Henholdsvis Bradley Wiggins, Chris Froome og senest Geraint Thomas har triumferet i det store etapeløb, mens de har været på lønningslisten hos det britiske cykelhold.

Ifølge Sky selv har holdet vundet 322 sejre siden 2010. Det inkluderer otte samlede sejre i Grand Tour-løb, 52 samlede sejre i andre etapeløb samt 25 sejre i endagsløb.

Med ryttere som Chris Froome, Sergio Henao, Michal Kwiatkowski, Wout Poels, Egan Bernal og Geraint Thomas på kontrakt, virker det sandsynligt, at sejrslisten vokser i den kommende sæson.

Holdet har også en dansker på lønningslisten. Carsten Jeppesen er teknisk direktør på holdet. Han blev hentet ind fra Bjarne Riis' daværende Saxo Bank-hold og har således været en del af Team Sky fra begyndelsen.

/ritzau/