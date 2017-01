MIAMI: Mindst ni personer er blevet ramt af skud i en skudepisode i den internationale lufthavn Fort Lauderdale-Hollywood, der ligger i staten Florida lige nord for byen Miami.

Det skriver en række amerikanske medier. Tv-stationerne ABC og CNN citerer en unavngiven betjent for at oplyse, at en mistænkt er anholdt. Politiet mener, at han har handlet alene.

Skyderiet er sket ved bagageafhentningen i lufthavnens Terminal 2, skriver ABC. Terminalen er nu blevet evakueret og på tv-billeder kan man se større grupper af mennesker, der står udenfor lufthavnen.

Ifølge tv-stationen MSNBC er én person død i skudepisoden. Det står ikke klart, hvilken rolle vedkommende har haft. Det er stadig uklart, under hvilke omstændigheder skudepisoden er sket.

Luftfartsselskabet Norwegian flyver blandt andet direkte ruter fra København til lufthavnen, der ligger i den sydlige del af Florida.

/ritzau/