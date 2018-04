Skyderi på YouTubes hovedkontor i Californien

Amerikansk politi er rykket massivt ud til et igangværende skyderi ved selskabet YouTubes hovedkvarter i San Bruno i Californien.

På det sociale medie Twitter har politiet i San Bruno opfordret folk til at holde sig væk fra adressen.

- Vi er rykket ud til en aktiv skudepisode. Hold jer fra Cherry Ave og Bay Hille Drive, skriver politiafdelingen på Twitter.

Politiet har endnu ikke meddelt noget om gerningsmanden eller givet flere detaljer.

Flere hospitaler skal have modtaget sårede fra skudepisoden. Endnu er deres tilstand uvis, ligesom det endnu ikke vides, om der er dræbte.

San Francisco General Hospital har bekræftet, at de har modtaget et ukendt antal personer. Og hospitalet Stanford Health Care melder om, at de venter at få bragt fire til fem personer ind i forbindelse med skudepisoden.

De første meldinger om skudepisoden kom fra flere medarbejdere, der har befundet sig i bygningen og skrevet på Twitter, at de har hørt skud.

- Aktiv skudepisode ved YouTubes hovedkvarter. Jeg hørte skud og så personer løbe, da jeg sad ved mit skrivebord. Nu har jeg barrikaderet mig i et rum med kolleger, skrev medarbejderen Vadim Lavrusik på Twitter.

Han har efterfølgende skrevet, at han er i sikkerhed og er blevet evakueret.

Også medarbejderen Todd Shermann har skrevet på Twitter:

- Jeg sad til et møde, da jeg hørte personer løbe, fordi jorden rystede. Først troede jeg, at det var et jordskælv.

På den amerikanske tv-station NBC ses klip, der viser, at et stort antal politivogne har omringet kontorbygningen, hvor YouTube har adresse.

TV-billeder viser også et stort antal medarbejdere blive evakueret og forlade bygningen med hænderne hævet over deres hoved.

Google, der ejer YouTube, her kommenteret hændelsen kort.

- Vi koordinerer med myndighederne og vil give officiel information her fra Google og YouTube, når vi kan give den, skriver Google ifølge NBC.

/ritzau/Reuters