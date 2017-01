HELE LANDET: I weekenden vandt det danske Counter-Strike-hold Astralis - med nordjyske Andreas Højsleth - en kæmpe turnering i USA med en præmiesum på 3,5 millioner kroner.

Og interessen for Counter-Strike og e-sport i det hele taget er så stor, at det første officielle danmarksmesterskab i netop Counter-Strike nu bliver arrangeret.

Det kommer til at foregå over en række datoer i flere af landets største byer, hvor man som borger kan komme ind og overvære dysten i det populære skyde- og strategispil.

Det forklarer direktøren for organisationen esport.dk, der er medarrangør af DM.

- Udviklingen på den danske e-sport-scene eksploderer. Vi glæder os til at komme til Aarhus og Odense og vise e-sporten frem for borgerne, hvor der også bliver mulighed for at prøve e-sport-spil og stille spørgsmål, uanset om man er forælder, forening eller virksomhed, skriver Zahid Butt, direktør hos esport.dk og Copenhagen Games, i en pressemeddelelse.

Kvalifikation online

Der bliver plads til seks hold i finalen, der holdes 12. april i København. Her skal deltagerne dyste om titlen og 150.000 kroner.

Hos specialforbundet Esport Danmark er man begejstret for, at der nu kommer et DM.

- I Esport Danmark mener vi, det er vigtigt at støtte initiativer, der har til formål at styrke fællesskabet og udbredelsen af e-sport. Esport.dk har gang på gang vist, at de formår at skabe gode oplevelser for spillerne, og det vil vi som det danske e-sport-forbund selvfølgelig gerne bakke op om, siger formand Thomas Koed.

De åbne kvalifikationsturneringer holdes 11. februar i DOK 5000 i Odense og 11. marts i Bruun’s Galleri i Aarhus.

Derudover er der onlinekvalifikation, som interesserede kan følge hjemme fra stuen, hvor ekspertkommentatorer vil guide seere igennem slagets gang.

