AALESTRUP/AARS: To mænd kom torsdag aften op at slås foran My Way Pub i Aagade i Aalestrup.

Det skete med både jernrør og en hjulnøgle, og ved anmeldelsen sendte politiet derfor flere patruljevogne til stedet.

Da de ankom til pubben var de to mænd forsvundet, den ene ifølge vidner i en sortgrå Volvo muligvis af typen V 70 850 med knust siderude.

Ifølge vidner opførte de to mænd sig som om, de var påvirkede af stoffer.

Signalementet af dem er meget sparsomt, nemlig 182 og 180 centimeter høje, den ene med lyst hår og den anden med skægstubbe.

Nordjyllands Politi efterforsker ifølge vagthavende nu sagen i Aalestrup nærmere.

Mand amok på Gendarmen

Senere torsdag aften klokken 22.20 gik en mandlig gæst amok på pubben Gendarmen i Himmerlandsgade i Aars.

Han smadrede flere ting på værtshuset og slog også en anden 19-årig mandlig gæst.

Flere andre gæster tilbageholdt den voldelige mand indtil en politipatrulje ankom.

Manden nægtede konsekvent at oplyse sit navn og blev efterfølgende anbragt i detentionen i Aalborg for at sove rusen ud.

Så indtil videre ved Nordjyllands Politi ikke hvem han er samt hvor han er fra, oplyser vagthavende hos politiet.