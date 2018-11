Slædehunde skal igen have lov til at komme i skovene

Sæsonen for kørsel med hundevogne - som erstatter hundeslæder i det milde Danmark - begynder, når temperaturen kommer under ti grader. Men ændret praksis i Naturstyrelsen og uklare regler har betydet, at hundeejerne i dette efterår ikke har fået nye tilladelser til at køre med vogne.

Men nu er transportminister Ole Birk Olesen (LA) kommet hundeejerne til hjælp. Ministeren har set på reglerne, og han vurderer, at det fortsat skal være lovligt at benytte hundene til at køre med vogn.

Ministeren har derfor bedt Færdselsstyrelsen se nærmere på, hvordan der kan fastsættes klare rammer for kørslen med de hundetrukne vogne. En bekendtgørelse skal sikre, at kørslen kan fortsætte på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, som har været praksis hidtil.

- Kørsel med hundetrukne vogne er en sund og givende fritidsinteresse og sport, som skal være tilladt i Danmark. Og efter jeg har kigget på sagen, kan jeg konstatere, at det faktisk er lovligt på færdselslovens område. Samtidig har jeg noteret mig, at branchen har udtrykt et ønske om, at området bliver reguleret, så der ikke længere er tvivl om reglerne, siger Ole Birk Olesen i en pressemeddelelse

-Da der ikke skal herske nogen tvivl om, hvor det er lovligt og trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt at køre henne, har jeg bedt Færdselsstyrelsen om at gå i dialog med branchen for at nå frem til en vurdering af, hvordan området kan reguleres, siger ministeren.

En ny bekendtgørelse forventes at træde i kraft ved nytår.

Første forhindring

Udmeldingen fra ministeren glæder Kim Rinke Jensen, der bor ved Dronninglund og har seks hunde af racen Alaskan Malamute.

Kim Rinke Jensen har seks hunde af racen Alaskan Malamute, der glæder sig til at komme ud og køre. Arkivfoto: Hans Ravn

– Det er virkelig positivt, med sådan en udmelding. Nu kan mine hunde igen komme ud og bruge sine naturlige instinkter, og vi skal da ud og køre en tur senere i dag, siger han.

Han sidder med i det udvalg under Dansk Polarhunde Klub, der har forsøgt at finde en løsning på, at kørslen har været forbudt. Torsdag deltager han i et møde mellem hundeklubben og Færdselsstyrelsen, hvor en ny bekendtgørelse skal drøftes.

Udmeldingen fra transportministeren er dog kun første skridt i hundejernes kamp for at komme tilbage i statens skove, hvor mange klubber træner og kører konkurrencer.

I statens skove vil Naturstyrelsen som ejer af skovene fortsat have mulighed for at regulere kørslen med hundevogne.

– Vi er kommet over den første forhindring, og nu skal vi forsøge at finde en løsning med Naturstyrelsen om, at vi også får lov til at køre i statens skove, siger Kim Rinke Jensen.

Han fortæller, at polarhundeklubben allerede har været i kontakt med Naturstyrelsen.

– Vi er blevet lovet, at der nok skal komme en løsning. Vi vil gerne, at der kommer et kodeks for kørsel med hunde i statens skove, ligesom moutainbike-rytterne har et kodeks for deres kørsel, siger Kim Rinke Jensen.