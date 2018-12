Slagsbrødre i værtshuskvarter vender sig mod politiet

NÆSTVED: 14 personer er blevet anholdt efter en større ballade i nattelivet i Næstved.

Det oplyser vagtchef Søren Østervig fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi tidligt torsdag morgen.

Klokken 02.42 fik politiet en anmeldelse om, at et masseslagsmål mellem 30 til 40 personer var under optræk i Næstved.

- Vi sender to patruljevogne til Ramsager, der er et populært område at gå i byen i med værtshuse og diskoteker. Men flere af de personer, som var ved at komme i slagsmål med hinanden, vender sig i stedet mod politiet, fortæller Søren Østervig.

Derfor bliver der dirigeret yderligere seks patruljevogne til stedet for at assistere de første fire betjente.

- Vi har ingen anelse om, hvorfor de her personer pludselig ville angribe politiet, men der er nu faldet ro på. Vi har anholdt 12, som alle nægtede at adlyde politiets ordrer om at forlade stedet. Desuden er to anholdt for at kaste med glas og flasker efter politiet, siger Søren Østervig.

Der blev også tilkaldt assistance fra andre politikredse, men det blev der ikke behov for.

- Fire patruljevogne var på vej mod Næstved, men de blev sendt hjem igen, fordi vi havde fået styr på situationen. Blandt andet ved at afspærre området og sørge for, at andre værtshusgæster ikke blandede sig, siger vagtchefen.

Ingen betjente er kommet til skade i indsatsen.

