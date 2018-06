Slagtersøn årets første student i Aars

AARS: Mandag morgen klokken 08.30 sprang årets første student ud på Vesthimmerlands Gymnasium og HF.

Normalt er det to studenter, der får lov til at hejse gymnasiets flag under rektor Jette Rygaard Poulsens kyndige vejledning. Men i år blev det anderledes.

Familie og venner til Kathrine Krøier Sørensen fra 3t og Mikkel Tejlgaard Poulsen fra 3k var da også linet op til tiden, men på grund af en forsinket censor vandt slagtersønnen fra Farsø, Mikkel Tejlgaard Pedersen, suverænt konkurrencen om at blive årets første student med en margin på et helt kvarter ned til Kathrine. Han måtte derfor sætte flaget til tops helt alene.

Det var en glad Mikkel, der kom ned ad trappen efter at være blevet eksamineret i temaet alternativer i AT, almen studieforberedelse, hvor han havde taget udgangspunkt i fagene tysk og idræt. Han ser nu frem til at holde et sabbatår, inden han tager stilling til, hvad fremtiden skal byde på. Han har fået lovning på noget vikararbejde inden for skolevæsenet og er også indstillet på at arbejde på en gård, som en vens forældre ejer.

Og så står den ellers på sport og musik. Mikkel elsker boldspil og har været på alle gymnasiets konkurrencehold her indenfor, lige bortset fra volleyball. Fodbold er hans favoritsport, så selvfølgelig var han iklædt den nye fodboldtrøje med et 10-tal på ryggen ved den sidste eksamination. Han har været omkring AaB og spiller naturligvis på Farsøs førstehold i serie to.

Sammen med nogle kammerater hygger han sig med at spille i orkester under forskellige navne. Lige for øjeblikket hedder de "Ensrettet", og Mikkel ser frem til at jamme med vennerne rundt omkring i forskellige sommerhuse.

Men i dag skal der hygges hjemme hos Slagter Dennis i Farsø. Menuen giver næsten sig selv, da også farfaderen, Kjeld Pedersen, har været slagter, bl.a. i Gedsted.