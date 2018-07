Slaraffenland for lystfiskere på ny mole i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN: Frederikshavn Havns nye nordmole er endnu lukket land for offentligheden.

Havnen er gået i gang med Etape 2 af havneudvidelsen, så området er en byggeplads og adgangsvejen til molen er en del af byggepladsen, men søndag fik 66 lystfiskere mulighed for at indtage molen og smide snøren ud i Kattegat fra den nye nordmole, der strækker sig to km ud i havet. Og såmænd også alleryderst i det nye havnebassin, hvor boreriggen "Ensco88" ligger.

Vejrguderne var med lystfiskerne, der i høj solskin og med en let kølede brise fra vest nød den storslåede udsigt, og flere af dem fik da også en spand fisk med hjem til aftensmaden.

Den nye mole strækker sig næsten to km ud i Kattegat, og vandet er dybt derude og dermed store chancer for at få pænt store fisk på krogen. Foto: Kim Dahl Hansen

Offentlig adgang i 2019

- Meningen er, at der skal være offentlig adgang til molen, men vi har desværre været nødt til at udskyde det af sikkerhedsmæssige årsager, siger havnedirektør Mikkel Seedorff Sørensen.

Han forventer, at molen vil blive åbnet permanent for offentligheden i andet kvartal 2019.

Søndag den 12. august åbnes molen igen for lystfiskere. Foto: Kim Dahl Hansen

Officiel åbning i september

Den officielle åbning af den nye havn sker dels den 25. september på Frederikshavns 200-års dag som købstad, hvor kronprinseparret deltager, og dels lørdag den 29. september, hvor alle, der har lyst, kan deltage i fejringen.

Havnen har blandt meget andet allieret sig med Rico Eiersted, der arrangeret et motionsløb på det nye havneareal.

Det fulde program offentliggøres senere.

Arrangementet med lystfiskere på molen gentages søndag den 12. august, og hvis man ønsker at deltage, kan man tilmelde sig til Anette Jensen på aje@pof.dk.

Udsigten fra molehovedet er imponerende. Foto: Kim Dahl Hansen