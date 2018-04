Slettede apps kan gemme dine data

DANMARK: Selv om du sletter en app på telefonen, kan dine oplysninger fra appen stadig befinde sig ude i cyberspace.

Nogle apps opretter nemlig også en profil ved siden af på andre digitale platforme som hjemmesider for at lagre data.

Kan man ikke selv logge ind på hjemmesiden og slette oplysningerne, har man som EU-borger retten til at blive glemt, understreger Anette Høyrup, seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk og næstformand i Rådet for Digital Sikkerhed.

- Den europæiske lovgivning gælder også virksomheder uden for EU. Retter de sig mod danskere og indsamler oplysninger fra en dansk telefon eller computer, så er de også underlagt europæisk lovgivning, fastslår hun.

Apps er koblet til hjemmesider

Ifølge Christian Damsgaard Jensen, der er lektor i datasikkerhed ved DTU Compute på Danmarks Tekniske Universitet, bør man være påpasselig med bare at downloade en app uden først at tjekke op på, hvem der står bag.

- Hvis du sletter en app, der er koblet til en hjemmeside, så skal du kontakte dem, der kører den, og bede om at få slettet data der, råder Christian Damsgaard Jensen.

Derfor skal man ikke installere appen til at starte med, hvis ikke man kan finde kontaktoplysninger på dem, der står bag, mener han.

Ny persondataforordning træder i kraft

Stopper man med at bruge appen, har man som EU-borger retten til at få sine oplysninger slettet.

Derfor er det vigtigt at sikre sig, at virksomheden har angivet kontaktoplysninger som e-mail, telefonnummer eller har en kontaktformular.

25. maj 2018 træder den nye EU-persondataforordning i kraft. Den skal blandt andet give EU’s borgere en lettere og mere udvidet adgang til at få slettet oplysninger.

Retter man henvendelse om at få data slettet, skal sletningen ske "uden unødig forsinkelse", lyder ordlyden af loven.

- Vilkårene skal også være mere forståelige, og de skal være adskilt fra samtykket, i stedet for at man sætter et samlet flueben, som man gør nu, siger Anette Høyrup.

Skal sikre beskyttelse

Med et adskilt samtykke skal det blandt andet være klarere, hvad der sker med ens data.

Den nye EU-persondataforordning betyder også, at virksomheder ikke må indsamle flere oplysninger, end hvad der er nødvendigt.

Privacy by Default betyder, at virksomheder som standardindstilling skal sikre størst mulig beskyttelse af persondata.

Har man eksempelvis en træningsapp, må den kun registrere ens placering, når den er aktiveret.

- Det skal være mere klart, hvad virksomhederne gør med folks oplysninger, hvordan de behandler dem, hvor længe de lagrer dem, og hvem de deler dem med, siger Anette Høyrup.

FAKTA Sådan beskytter du dine data Undersøg, om appudvikleren oplyser, om alle, nogle eller ingen data slettes, når man sletter appen.

Undersøg, hvor dine oplysninger bliver delt henne, og/eller hvad de bliver brugt til, inden du downloader en app.

Virksomheder kan få store bøder, hvis de ikke overholder persondataforordningen.

Med den nye EU-persondataforordning kommer der også nemmere procedurer, hvis man vil have data slettet, når man eksempelvis sletter en app.

Kilde: Anette Høyrup

/ritzau fokus/