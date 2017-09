Slip forventningerne: Lær at holde af hverdagen

HELE LANDET: Op, afsted, arbejde, hjem, gentag. Og midt i den trummerum er der også lige virvaret af madpakker, madlavning, motion, tøjvask, rengøring og aktiviteter.

Livet er fyldt med forpligtelser, men det er enormt vigtigt at holde af hverdagen, for der er så uendeligt mange hverdage i forhold til weekender og ferier, lyder det fra pædagog Sanna Rasmussen, stifter af Familiestøtten.

- Hverdagen er det, der fylder ens liv. Ferier og weekender er bonus. Det er rigtig svært, hvis man lever, så man kun har noget at se frem til, for så er det vanskeligt at være i nuet og nyde det, siger hun.

Især sociale medier flyder med fotos, der ligner at mestre det hele. Men det kan medføre et enormt pres at føle, at man skal leve op til glansbillederne og fortællingen om, hvad man bør stræbe efter, fortæller Johnny Kristensen, der er leder af Konsulenthuset Bråby, som blandt andet tilbyder familierådgivning og terapi.

- Vi er underlagt en historie om det lykkelige liv. Bliver de historier til sandheder, kræver det, at man tager et kig på, hvem det er, der fortæller, det er rigtigt. Det er et narrativ, som er meget stærkt, og som man skal arbejde med for at få overskud og ro i sin hverdag, siger Johnny Kristensen og fortsætter:

- Vi arbejder meget med, hvordan man konkret får iltmasken på, hvordan familierne får ladet batterierne op. Noget af det, der giver os mest ilt, er de nære relationer, hvor man læner sig tilbage, dyrker det at være sammen og være ægte til stede, uden at der er alt muligt andet, man skal nå.

At lære at sige både "pyt" og "nej" er to vigtige ord, der udgør et essentielt værktøj i hverdagen.

- Forældre bliver bombarderet med arrangementer. Man skal turde tage fravalg, for fravalg er bundet op af tilvalg. Man skal turde stå fast på, at man har sagt nej til et arrangement, fordi man har valgt at bruge tiden på at slappe af derhjemme.

Som forældre bør man lade sig inspirere af børns umiddelbarhed. De er ligeglade med, om puderne matcher gardinerne, men kærer sig om nærvær.

- Hvis man hele tiden lever efter langsigtede mål, glemmer man at se de fine, hyggelige og dejlige ting. Børn lever ikke på den måde og tænker ikke, at der er ferie om tre måneder. De er lige nu og her og synes bare, det er dejligt, når de får fri fra skole, kan lege med mor og far eller spille lidt på tabletten.

- Vi forbereder os til alting, men hvad er det, vi vil frem til? Er det, at vi endelig kan slappe af, når vi går på pension? For så er der immer væk mange år, hvor man bare er i venteposition, siger Sanna Rasmussen.

/ritzau/FOKUS