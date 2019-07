Sløje runder sender danskere tilbage i British Open

PORTRUSH: Efter et par gode første dage i årets sidste golfmajor, British Open, kom Lucas Bjerregaard og Thorbjørn Olesen lørdag lidt ned på jorden igen.

De to danskere gik tredje runde i henholdsvis tre og seks slag over par efter et par besværlige runder på den udfordrende Royal Portrush-bane i Nordirland.

Den har de seneste dage voldt flere af sportens største stjerner problemer. Det lykkedes blandt andre ikke Rory McIlroy, der som nordirer var på hjemmebane, Tiger Woods og Phil Mickelson at klare cuttet fredag.

Lørdagens resultater efterlader Lucas Bjerregaard i et enkelt slag under par, hvilket stadig er et ganske godt resultat banens sværhedsgrad taget i betragtning, på en foreløbig delt 36.-plads.

Thorbjørn Olesen indtager en delt 66.-plads i fire slag over par.

Placeringerne kan stadig nå at ændre sig lørdag, da det ikke er alle, der har gennemført tredje runde.

Shane Lowry fører British Open. Ireren er 13 slag under par, men mangler stadig at færdiggøre tredje runde.

Thorbjørn Olesen var første dansker i aktion lørdag. Efter de første fire huller var han et slag under par, men derfra begyndte det at gå ned ad bakke.

Både femte, syvende og niende hul endte med bogeys. På 11. hul blev ondt kun værre efter en tredobbelt bogey, og så havde Olesen noget at indhente. Det blev dog til en bogey mere på 15. hul, inden de tre sidste huller blev klaret i par.

Lidt bedre gik det for Lucas Bjerregaard.

En birdie på tredje hul blev godt nok fulgt op af en dobbelt bogey, men efter sjette hul var han tilbage i par. Bogeys på både 7., 11., 14. og 15. hul gav dog lidt malurt i bægeret, inden det blev til en birdie på 17. hul.

Lucas Bjerregaard er med i British Open for anden gang. Første gang var i 2011, hvor frederikshavneren ikke klarede cuttet.

Thorbjørn Olesen er med for ottende gang. Det bedste resultat kom i 2012, hvor det blev til en delt niendeplads.

/ritzau/