Slog butiksvagt: Det kostede en tur i fængsel

AALBORG: En yngre mand fra Aalborg er ved Retten i Aalborg blevet idømt 20 dages ubetinget fængsel for at slå en butiksvagt, der forsøgte at tilbageholde manden for butikstyveri.

Slagene faldt i en forretning i Aalborg 1. februar i år.

Som regel betragtes det som en skærpende omstændighed at begå vold mod butiksvagter.

Og aalborgenseren var tiltalt for at slå vagten i hovedet med knyttet hånd.

- Normalt ville den slags vold have udløst en højere straf. Men dommeren valgte at gøre det til en formildende omstændighed, at manden blev tilbageholdt uberettiget, da han ikke havde stjålet noget. Samtidig kunne det, selv om forretningen havde videoovervågning, ikke bevises, at manden havde slået med knyttet hånd, der også normalt giver lidt mere i straf. Derfor dommen på de 20 dages ubetinget fængsel, forklarer anklager Kristina Frandsen, Nordjyllands Politi.

Manden blev også dømt for at have haft knap syv gram hash til eget forbrug på sig. Det giver normalt en bøde, men det blev indeholdt i den samlede straf.

Manden udbad sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke af dommen.