Slog sønner som led i opdragelse

AALBORG: Et ægtepar blev torsdag idømt tre måneders betinget fængsel for at have udøvet vold som led i opdragelsen af deres to små sønner.

Det fortæller anklager Thomas Klingenberg.

Volden blev opdaget i oktober 2016, da den ældste søn fortalte skolen, at han blev slået af sine forældre. Han var på det tidspunkt syv år gammel, og hans lillebror var fire år.

Forældrene - en 45-årig mand og en 47-årig kvinde - er dømt for at have slået de to små drenge med legetøjssværd, flad hånd og fluesmækker adskillige gange igennem en årerække. Slag som forårsagede ømhed og blå mærker på børnene.

Ægteparret var tiltalt for grov vold mod børnene, men retten fandt, at der kun var tale om simpel vold.

Nægtede alle anklager

I Retten i Aalborg nægtede ægteparret sig skyldig, og hævdede at anklagerne mod dem var ren fantasi fra børnenes side, fortæller Thomas Klingenberg.

Faren forklarede endvidere, at de blå mærker kunne stamme fra fritidsaktiviteter og almindelig leg.

Men retten lagde i sin dom især vægt på den ældste søns forklaring, som retten fandt troværdig og stemte overens med de øvrige beviser i sagen.

Udover den betingede fængselsstraf blev ægteparret idømt 80 timers samfundstjeneste.

Ægteparret udbad sig betænkningstid med hensyn til en eventuel anke af dommen.