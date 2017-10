Slog ud efter pædagog med saks

AALBORG: En 45-årig mand er blevet idømt en behandlingsdom, efter at han i maj ramte en pædagog på et opholdssted med en saks.

Den 45-årige boede selv på det socialpædagogiske opholdssted, men om morgenen 4. maj ville han ikke være der mere. Han forlod derfor stedet, men to pædagoger fulgte efter ham for at få ham tilbage.

Det udviklede sig og den 45-årig tog en saks frem og slog ud efter pædagogerne, hvorved den blev snittet i armen, fortæller anklager Mia Haaning.

I Retten i Aalborg erkendte den 45-årige, at han havde haft saksen, men han forklarede, at han blot ville skræmme de to pædagoger.

Han modtog dommen.