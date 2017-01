AALBORG: Casper Sloth havde svært ved at tilspille sig en fast plads på AaB’s superligahold i efteråret. Derfor græder han formentlig salte tårer over, at Lars Søndergaard er fortid som cheftræner. Kendskabet til afløseren Morten Wieghorst er i hvert fald godt.

- Jeg kender Morten ret godt, selv om jeg kun havde ham i kort tid i AGF. Jeg havde ham også som U21-landstræner, og han virker som en træner, der passer perfekt til den måde, man gerne vil spille fodbold på i AaB. Jeg har oplevet ham som en god og meget kompetent træner, så det ser spændende ud, siger Casper Sloth.

Morten Wieghorst varsler en boldbesiddende og mere chanceskabende stil, og det er sød musik i midtbanespillerens ører.

- Jeg synes egentlig, at den måde Morten gerne vil spille fodbold på passe godt ind i den måde, jeg spiller på. Så det ser jeg frem til. Selvfølgelig er det også en ny chance for mig, siger Casper Sloth, der erkender, at mængden af spilletid i efteråret var utilfredsstillende.

- Jeg fik aldrig mere end to-tre kampe fra start i træk, og det gjorde det svært at få rytme i spillet. Så jeg håber selvfølgelig på at komme til at spille noget mere kontinuerligt.