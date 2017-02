PARCHAL: AaB tabte med 1-0 til Örebro, da det nordjyske superligahold tirsdag tog hul på træningsturneringen Atlantic Cup, der er en del af holdets træningslejr i Portugal.

Nederlaget var til stor fortrydelse for Casper Sloth, der følte, at AaB havde gjort nok til at få et bedre resultat med.

- Det var et unødvendigt nederlag, for jeg synes, at vi spillede en udmærket kamp, hvor det var os, der skabte de største chancer, men desværre manglede vi den sidste skarphed, lyder det fra Casper Sloth.

Midtbanespilleren glædede sig dog over, at der var spillemæssig fremgang.

- Jeg synes bestemt, at vi gør fremskridt. I perioder var der nogle rigtig fine mønstre, og vi bliver bedre og bedre, som tiden går, siger Casper Sloth.

AaB skal i kamp igen fredag, hvor det ukrainske storhold Shakhtar Donetsk er modstanderen.

- Vi kan tage det med videre, at det spillemæssigt i perioder ser fint ud. Vi må bare fortsætte med at arbejde hårdt, så skal målene nok også komme, siger Casper Sloth.