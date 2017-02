ALCANTARILHA: Det bliver med det slovakiske nyindkøb Jakub Sylvestr i startopstillingen, når AaB tirsdag aften spiller den første testkamp under den igangværende træningslejr i Portugal mod svenske Örebro.

I forhold til fredagens sejr over Häcken er Sylvestr med fra start i stedet for Jannik Pohl.

- Jakub skal forsøge at falde så godt ind i vores spillestil som muligt. Det har vi arbejdet på under træningen, men han har ikke været her så længe endnu, så jeg kommer også til at tage en snak med ham inden kampen, så han har en bedre forståelse for, hvad jeg forventer af spilleren på hans position, siger AaB-træner Morten Wieghorst.

Jakob Ahlmann og Thomas Enevoldsen deltog ikke i træningen tirsdag formiddag. Det gjorde Kasper Risgård, men midtbaneprofilen har heller ikke udsigt til spilletid tirsdag aften.

- Vi vurderer, at det stadig er lidt for tidligt for Kasper. Han er selv meget ivrig, og det er positivt, men vi bliver også nødt til at være professionelle, så vi ikke gør noget overilet. Forhåbentlig kan han være med i kampen fredag (mod Shakhtar Donetsk, red.), siger Morten Wieghorst.

AaB’s forventede startopstilling mod Örebro (4-1-4-1): Nicolai Larsen - Joakim Mæhle, Kasper Pedersen, Jakob Blåbjerg, Patrick Kristensen - Rasmus Würtz - Edison Flores, Casper Sloth, Marco Meilinger, Frederik Børsting - Jakub Sylvestr