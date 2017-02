AALBORG: Efter fire sæsoner hos Aalborg Håndbold skiftede Morten Slundt i sommer til HC Midtjylland, men torsdag aften gør bagspilleren comeback i Jutlander Bank Arena.

Det sker, når han sammen med holdkammeraterne kommer på besøg til et opgør i 888Ligaen.

- Jeg glæder mig til at komme tilbage og hilse på de gamle gutter. Forhåbentlig bliver kampen så også en god oplevelse for mig, siger Morten Slundt.

Aalborg Håndbold har i denne sæson vundet 16 af 19 kampe og lagt sig i spidsen af 888Ligaen, og den store succes kommer faktisk lidt bag på Slundt.

- Jeg vidste godt, at de havde et godt hold, men jeg er lidt overrasket over, at de har været så stabile, som de har været, siger Morten Slundt.

HC Midtjylland kommer til Aalborg med en mindre formkrise efter fire nederlag på stribe.

- Der er jo ingen tvivl om, at Aalborg er favoritter, og at vi skal spille op til vores bedste for at have en chance. Gør vi det, tror jeg dog også fuldt og fast på, at vi kan levere en overraskelse, siger Morten Slundt.