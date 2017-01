OSLO: Historien om Eva, Noora, Isak og de andre gymnasieelever på Hartvig Nissens Gymnasium i Oslo har vundet tusindvis af danskeres hjerter.

Men fremover bliver adgangen til den populære norske ungdomsserie "Skam" væsentligt begrænset for seere, der bor uden for Norge. Det skriver NRK P3.

Fra fredag er det nemlig ikke længere muligt at streame "Skam" fra den norske tv-station NRK’s hjemmeside og fra NRK P3’s egen "Skam"-side.

Det er ellers herfra, at serien har fået stor udbredelse.

- NRK har modtaget et krav fra IFPI Norge om umiddelbart at geoblokere serien, så den kun kan ses i Norge, siger NRK’s advokat Kari Anne Lang-Ree til tv-stationens hjemmeside.

IFPI er foreningen for de internationale pladeselskaber og er en af musikbranchens rettighedsorganisationer.

De sørger for, at kunstnere får deres royalties - altså betaling for, at deres musik bliver brugt på radio, film og tv.

Både norske og internationale musikeres hits bruges i Skam, men rettighederne har faktisk kun været gældende for Norge og nordmænd, der rejser eller bor i udlandet. Det skriver Ritzau Fokus.

Skams succes har imidlertid været så ekstrem, at IFPI mener, at den oprindelige aftale ikke gælder længere.

- NRK har ret til at publicere indholdet til nordmænd i Norge og i udlandet, og pladebranchen reagerer nu på, at for mange andre ser det, uden at NRK har betalt for internationale visningsrettigheder, siger advokat Kari Anne Lang-Ree.

Det er i Danmark dog stadig muligt at se "Skam" via DR’s hjemmeside, hvor sæson et og sæson to er tilgængelige.

Den tredje sæson kan ses på dr.dk/tv fra på onsdag.

/ritzau/