Slut med at snuble på betonsti ved havbad

NR. VORUPØR: I denne uge er der blevet opsat et gelænder langs den betonsti, som mange gæster benytter, når de går ud på molen langs havbadet i Nr. Vorupør.

Drifts- og anlægschef i Thisted Kommune, Ejgil Haurum, siger, at beslutningen om at sætte gelænderet op er taget på baggrund af flere uheldige episoder.

- Over tid har vi fået en del henvendelser fra erhvervsdrivende i Vorupør om, at folk er snublet og kommet til skade - senest for en måneds tid siden, hvor én faldt og slog knæet.

Kommunens tekniske afdeling har derfor kunnet konstatere, at der var en tendens til, at folk ikke registrerede den niveauforskel, der er mellem stien til molen og den skrånende vej ned til havbadet.

- Selv om vi syntes, det var en flot og god konstruktion, har vi besluttet at sætte gelænderet op, for vi vil ikke have, at folk kommer yderligere til skade, siger Ejgil Haurum.

Han kalder det "et godt stykke arbejde", der er udført af Hanstholm Skibssmedje for Thisted Kommune.

Udgiften kender Ejgil Haurum ikke helt præcist men han fastslår, at den ikke er større end at den kan holdes inden for driftsbudgettet.