Slut med koncerter i Parken

AALBORG: Det er slut med den gratis udendørs sommerkoncert Chill i Parken.

Efter 12 sæsoner har foreningen bag arrangementerne besluttet sig for, at koncerten lørdag 29. juli i Lindholm Strandpark bliver den sidste af slagsen.

Chill i Parken har fra start været en gratis koncertoplevelse med hiphop og elektronisk musik som det bærende. En af initiativtagerne og hovedkræfterne bag er Jonas Westergaard, der er den overordnede koordinator og igangsætter.

- Det bliver den sidste af den her slags, siger han.

Jonas Westergaard peger på, at der er flere årsager til, at det slutter nu. En af dem er, at han ikke bor i byen længere. Det har han gjort tidligere i en 10-årig periode, men han bor nu i København.

Ingen økonomi til at vokse

En anden væsentligst årsag er, at der ikke er økonomi til at lade Chill i Parken vokse sig så stor, som arrangørerne har ambitioner om. Foreningen har de seneste år kæmpet for at få opbakning økonomisk og politisk til en stor festival i Aalborg.

- Vi har forsøgt at komme med som fast punkt på budgettet, så vi har kunnet regne med et tilskud fra år til år. Men det er heller ikke lykkedes, siger han og tilføjer, at foreningen består af en gruppe folk, som er i starten af eller midt i 30 års-alderen.

- Vi har andet at se til i vores liv. Så gejsten er nok svundet lidt i takt med, at vi ikke har kunnet se, at der var udviklingsmuligheder, siger han.