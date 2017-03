Mand anholdt for drab

S og M betyder i virkeligheden, at vinen er en blanding af fade fra Nord Rhone og Syd Rhone.

Han forklarer dog, at navnet og dermed vinen intet har med det erotiske miljø at gøre.

- Jeg tænker, at vinen er en god anledning til en indledning.

De erotiske bøger er kendt for at beskrive den seksuelle praksis sadomasochisme, som handler om dominans - i daglig tale BDSM eller bare SM.

Vinkøbmanden gik og undrede sig, indtil en bekendt nævnte at efterfølgeren til filmatiseringen af de populære Fifty Shades of Grey-bøger netop havde haft premiere.

- Så i begyndelsen af februar blev den pludselig revet væk, før vi fik set os om. Vi solgte lige så meget af den vin på en uge, som vi havde gjort hele januar, og den kunne sikkert godt have solgt mere, men så blev den jo udsolgt.

- Den har tidligere været lidt af en bestseller, men efter et års tid i butikken gik salget mere stille og roligt, fortæller ejer af Supervin Mads Jensen og fortsætter:

Vinkøbmand Mads Jensen undrede sig, da én bestemt vin pludselig blev et salgshit

