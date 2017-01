KØBENHAVN: Titusindvis af private forbrugere og virksomheder vender i disse år de store forsikringsselskaber ryggen. Forsikringsgiganterne taber nemlig markedsandele, skriver Finans.

- De mindre selskaber stjæler kunder fra de store, fordi de små er mere fleksible, proaktive og aggressive. De små selskaber er generelt bedre til at distribuere forsikringer på nye måder f.eks. via nettet, siger Anders Valdemar Juhl, pensionsmægler og ejer af den finansielle rådgivningsvirksomhed Uvildigraad.

De fire største selskaber på det danske marked har fra 2014 til 2015 enten tabt lidt markedsandele eller oplevet status quo, mens de i løbet af otte år har tabt op mod 2,5 procentpoint af deres markedsandele. Det viser nye tal fra Forsikring & Pension, skriver Finans.

Det betyder, at f.eks. Topdanmark fra 2014 til 2015 har mistet præmieindtægter for over 160 mio. kr., mens Codan har mistet 226 mio. kr. i præmieindtægter i perioden.

Generelt er de store forsikringsselskaber pressede, når det kommer til bilforsikringer, hvor mindre selskaber som LB forsikring, Alka, IF og Gjensidige til gengæld vinder frem. Således har LB Forsikring i de seneste år fået godt 10.000 nye kunder om året.

Samtidig er der i løbet af de senere år kommet mere fokus på prissammenligning forsikringsselskaberne imellem, og her har de små selskaber generelt en fordel.

- Der er mange kunder ved de store selskaber, som kan spare penge ved at skifte til de mindre. Der er ingen tvivl om, at lavere priser flytter mange kunder, siger Kristian Pitzner-Jørgensen, direktør i prisportalen Samlino, til Finans.