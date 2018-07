Små og store søskende kan lære hinanden empati

FAMILIELIV: Storesøster skal snart starte i skole, og derfor har hun fået en ny og flot skoletaske.

Lillebror er for lille til at gå i skole, og han er ked af, at han ikke får en taske. Han græder, fordi han bliver jaloux, for hun skal rejse fra børnehaven, hvor han går, og hun har fået en skoletaske.

- Du skal jo også i skole engang. Du er tre år, og jeg er blevet seks år, forklarer storesøster.

Lillebror stopper med at græde.

- Jeg skal også i skole engang, og så skal jeg også have en skoletaske, siger han så.

- Det kan også være, du skal have en større taske nu til børnehaven, siger storesøsteren.

Det er et klassisk eksempel på empati, fortæller børnepsykolog Margrethe Brun Hansen.

- Hun får mere, og han er ked af det. Så tænker hun: "Hvordan kan jeg trøste ham? Så bliver jeg nødt til at leve mig ind i, hvorfor han er ked af det", forklarer Margrethe Brun Hansen, som er forfatter til "Søskende" og "De kompetente forældre".

- Det er også en udviklingsmæssig samtale, han kan tage med sig, når andre er kede af det, tilføjer hun.

Børn kan nemlig lære øget empati og venlighed af deres søskende, konkluderer et nyt studie publiceret i tidsskriftet Child Development.

Og det er både ældre og yngre søskende, der kan lære noget af hinanden.

Studiet er udarbejdet af forskere fra de canadiske universiteter i Calgary, Laval og Toronto samt det israelske universitet i Tel Aviv.

- Søskendefællesskabet bidrager til børnenes udvikling. Søskende er utroligt berigende. De udvikler hinandens evne til at se og forstå, siger Margrethe Brun Hansen og forklarer:

- Har man en søskendeflok, hvor der er varme og empati, og der kommer en ny til verden, så vil man også vise den empati for den lille. Og så lærer den lille også den empati.

Man kan dog ikke kun se på søskenderelationen isoleret, bemærker Margrethe Brun Hansen. Den adfærd, man udviser over for sine søskende, hænger nemlig tæt sammen med de værdier, ens forældre har afspejlet.

- Når man bliver set og forstået, så lærer man også at se en andens smerte, siger hun.

Selv om man måske kunne tro, at det primært var de ældre søskende, der kunne påvirke de yngre, så går det begge veje, viser undersøgelsen.

- Selv om det antages, at ældre søskende og forældre er de primære socialiserende påvirkninger af yngre søskendes udvikling - og ikke omvendt - fandt vi, at både yngre og ældre søskende positivt bidrog til hinandens empati over tid, udtaler Marc Jambon, som var leder af undersøgelsen, i en pressemeddelelse.

- Resultaterne var de samme, selv efter at have taget hensyn til hvert barns tidligere niveau af empati og faktorer, som søskende i en familie deler - som familierutiner eller familiens socioøkonomiske status - der kunne forklare ligheder mellem dem, udtaler den canadiske forsker.

Giv plads som forælder - Man behøver ikke være så hurtig på aftrækkeren som forælder. Vær til stede på sidelinjen og hør, hvordan børnene hjælper hinanden.

- Det kan også være, at de er uenige om noget legetøj, men faktisk vil kunne løse problemet - selv om det tager lidt længere tid, end hvis man havde blandet sig. At lade den anden søskende få legetøjet er også at udvise empati.

- Empati er medfødt, men dyrkes hos børnene, hvis forældrene er empatiske og lytter til og ser børnene.

- I samspillet med deres søskende kan de udvikle det, de ser og hører.

