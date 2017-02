BILER: Det kan godt være, at DMI varsler sne natten til fredag, men det skal ikke forhindre tyske ADAC i at sende årets test af sommerdæk på vej. 2017-udgaven byder på dæk til de lidt mindre biler i dimensionen 195/65 R15 91 V - eller lidt ældre biler i mellemklassen, der typisk var født med den størrelse dæk - samt SUV-dæk i dimensionen 215/65 R16 98 H.

Blandt de "små" dæk er der fem styk, der får bedømmelsen "God", ti der får bedømmelsen "Tilfredsstillende" samt et enkelt der får stemplet "Tilstrækkeligt" på sig. Der er ingen, der får karakteren "Meget god" eller "Mangelfuldt".

Vinderen i testen er Pirellis Cinturato P1 Verde, men mellem de fire bedste er konkurrencen skarp - det er marginaler, der skiller, og alt efter ens behov og præferencer kan det sagtens være et andet dæk end lige Pirellis, der ens personlige vinder. Pirelli vinder især på slidstyrke og støj, hvis man derimod vægter brændstofforbrug højt, så skal man måske kigge på Bridgestone Turanza T001 eller Goodyear Efficientgrip Performance. Lidt overraskende - og så alligevel ikke - ligger et dæk fra Esa-Tecar med i toppen af feltet. Der har det schweiziske indkøbsfællesskab nemlig ligget i efterhånden ganske mange tests med deres meget billige dæk, der desværre for forbrugernes pengepung ikke umiddelbart er til at købe i Danmark.

Måske også lidt overraskende så lander Michelins Energy Saver+ et stykke nede i feltet blandt de dæk, der får karakteren "Tilfredsstillende".

Dæk til SUV

Hvis man skal have dæk til sin SUV, så er der kun to dæk, der slipper gennem ADACs test med karakteren "God". Det er Goodyears Efficientgrip SUV samt Cooper Zeon 4XS Sport. I den anden ende falder Yokohamas Geolandar SUV igennem, og får karakteren "Mangelfuld", hvilket betyder, at ADAC decideret fraråder at købe dem. Det er i dette tilfælde dækkes styreegenskaber, den er gal med, specielt på våd vej, hvor den er helt, helt gal.

Nogle af SUV-dækkene er mærket med terræn- og vinterdækmærkningen M+S, hvilket betyder at de formelt set opfylder betingelserne for, at man må bruge dem i lande, hvor vinterdæk er et krav om vinteren - men ADAC understreger, at der er tale om sommerdæk, så hvis man vælger at spare vinterdækkene væk på den måde, så skal man være klar over, at man meget let kan komme på glatis, hvis man forsøger vinterkørsel - eller terrænkørsel - på krævende veje med den slags dæk monteret.

Generelt gælder det, at man ikke uden videre kan bruge testresultaterne på andre end de testede størrelser, men dog vil "nabostørrelserne" for det meste være sammenlignelige.

Man kan læse hele testen hos ADAC her.