DYBVAD: - Det er ikke nok at kigge på en stige og konstatere, at den er i orden. Jeg skal også sætte en streg på stigen, så man kan se, at den er tjekket, og så skal jeg markere i et skema, at jeg har tjekket den.

Per Smith, tømrermester i Dybvad, synes, at dokumentationer og indberetninger efterhånden fylder alt for meget for mindre virksomheder.

Det er en stor del af hans kolleger enige i, viser en undersøgelse, som Dansk Byggeri står bag.

- Det værste er, at al denne dokumentation ofte er overflødig. Vi fortæller selvfølgelig medarbejderne, at de for eksempel skal holde ved en vinkelsliber med to hænder, så det ved de godt. Det bliver ikke bedre af, at vi skriver ned, at vi har sagt, at de skal holde ved den med to hænder, fastslår Per Smith.

Han vurderer, at han bruger fem timer om ugen på papirarbejde, der ikke lige har med driften af firmaet at gøre. Og når der er travlhed, er det selvfølgelig lige præcis dette arbejde, der bliver udsat.

- Og så bliver det et mareridt, siger Per Smith.

