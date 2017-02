NORDJYLLAND: Landets svineproducenter fik et solidt økonomisk rygklap i 2016. Med en stigende notering og en god udnyttelse af staldanlæg lykkedes det at hente et pænt resultat hjem.

- Gevinsten i 2016 havnede helt klart hos smågriseproducenterne. Hvor de i 2015 var hårdt ramt, så blev de løftet i 2016 af de gode afregningspriser, fortæller Carsten Kragh Paulsen, chef for virksomheds- og produktionsøkonomi i LMO.

Tre af de store rådgivningsvirksomheder, LMO, LandboSyd og LandboNord, er gået sammen om at kigge i dybden på 250 regnskabsresultater; regnskaber som er udvalgt for at give et realistisk billede af den økonomiske situation i landbruget.

Stigningen i indtjeningen bliver ikke så stor, som den potentielt kunne have været. Det skyldes hovedsagligt et dårligt høstår og et 30 procent stort fald i salgsafgrøderne.

- Den ringe høst gik specielt ud over rapsen, ligesom vintersæden skuffede. Vårbyggen klarede sig bedst, men samlet set fik de fleste landmænd et mindre udbytte end normalt, siger udviklingsdirektør Anders Andersen fra LandboSyd.

Kvægfolket havde til gengæld mere held med majshøsten i 2016 i forhold til 2015. Som forventet klarede økologerne sig rigtig pænt, ligesom de konventionelle mælkeproducenter gjorde det godt på flere forskellige parametre.

De er lykkedes med at reducere fremstillingsprisen på mælk, hvorfor man nu kan lave et kilo mælk, inklusive ejeraflønning og forrentning af egenkapital, til i gennemsnit 2,41 kroner pr. kilo mælk.

- Det er rigtigt flot, siger chefkonsulent Anne-Mette Søndergaard fra LandboNord og fremhæver også det positive faktum, at kvægstaldene er blevet fyldt op i 2016.

Trods gode takter i kvægstaldene så går resultatet nærmest i et "rødt nul". Der er underskud for mælkeproducenterne, men tabet er dog ikke et stort tab. Det vidner altså om, at der bliver arbejdet hårdt og godt med fortsat fokus på at holde omkostningerne nede, fortæller chefkonsulenten, som dog også bemærker den store spredning i resultaterne, hvor de bedste også har tjent gode penge i 2016.