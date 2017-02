HADSTEN: De tre unge mænd, der mandag eftermiddag var implicerede i en trafikulykke, hvor en 14-årig kom slemt til skade, er nu løsladt. Det oplyser TV2 Østjylland.

En 22-årig mand blev sammen med to unge medtrafikanter tirsdag fremstillet i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling for at sætte en 14-årig drengs liv og førlighed i fare i forbindelse med en trafikulykke i Hadsten mandag eftermiddag. Alle tre mænd blev dog løsladt.

Dommeren i sagen vurderede nemlig, at der ikke var belæg for en varetægtsfængsling, men de unge bilister er fortsat sigtede. Sådan lød det fra dommeren i retten tirsdag.

Under grundlovsforhøret kom det desuden frem, at den 22-årige chauffør, der påkørte drengen, så han blev klemt mellem bilen og en stensætning på Ellemosevej ved Den Jyske Håndværkerskole, var frakendt kørekortet. Han er tidligere dømt for spiritus- og narkokørsel og fået bøder for 17.000 kroner.

I det konkrete tilfælde er chaufføren testet positiv for cannabis ved en narkotest på stedet. En blodprøve skal så afgøre, om han med sikkerhed var påvirket, ligesom en af de øvrige bilister også blev testet positiv.

Den 14-årige dreng var gennem store dele af mandagen på operationsbordet, men er ifølge Østjyllands Politi nu uden for livsfare.

Anklagemyndigheden agter at prøve sagen ved Landsretten for at få omstødt beslutningen om ikke at varetægtsfængsle de tre unge mænd, oplyser TV2 Østjylland.