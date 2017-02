HJØRRING: Siden Bøf og Vin i april sidste år måtte dreje nøglen om, har det været spændende at se, hvad der nu skulle fylde lokalerne i Jernbanegade. Facaden afslører allerede, at fremtidige gæster kan få lov at besøge Beirut Inn, der kommer til at byde på spændende libanesisk mad. I øjeblikket har ejerne travlt med at få alt klappet og klar til åbningen den 2. marts. Lokalerne prydes nu af farvestrålende lamper og arabisk kunst på væggene, og folkene bag Beirut Inn glæder sig til at byde gæsterne indenfor.

- Vi kommer til at have plads til 80 gæster plus selskaber i kælderlokalet. Vi satser stærkt på at have fuldt hus på åbningsaftenen, fortæller den daglige driftsleder Bilal Moussa.

Gæsterne på Beirut Inn kommer til at kunne vælge frit mellem op til 26 forskellige varme retter fra buffeten. Derudover kan de slå sig løs i salatbaren eller få friske spyd fra grillen, hvor man vil finde kokken Fadi Moussa.