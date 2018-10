Smalt EH Aalborg-nederlag i bundgyser

HÅNDBOLD: Bundgyser og alt, hvad dertil hører. Det var, hvad der udspillede sig lørdag eftermiddag i Skanderborg, da EH Aalborg gæstede Morten Børup Hallen. Efter et opgør med flere store nordjyske føringer, blev det hjemmeholdet fra Skanderborg, som vandt med mindste margin, 22-21.

EH Aalborg fik ellers en forrygende start og havde ikke de store problemer med at forcere Skanderborg-defensiven, der opererede med en mandsopdækning af EH-topscorer Laura Damgaard. Det gav plads, meget af slagsen, til de resterende nordjyske bagspillere, hvilket cheftræner Karen Brødsgaards spillere udnyttede til UG.

Efter et kvarters spil havde nordjyderne rimelig ubesværet bragt sig foran 9-2, men så begyndte en ellers sammenkittet Aalborg-defensiv at slå revner. Rumme ude omkring EH’s forsvarsbacks blev for store, hvilket Skanderborg-spillerne var dygtige til at profitere af.

De åd ind, stille og roligt, og derfor gik EH Aalborg blot til pause foran med en enkelt, 11-10.

Efter pausen genfandt nordjyderne lidt af det momentum, man havde haft i kampens indledning, men det var tydeligt, at skanderborgenserne nu var langt bedre indstillet på det, EH Aalborg-spillerne kom med.

For selvom en velspillende Emma Steffin bragte nordjyderne foran 17-13 efter 40 minutter, kunne Karen Brødsgaards udvalgte ikke for alvor distancere de grønklædte østjyder, der blandt andet med 7 mod 6-spil fik fundet hullerne i den aalborgensiske defensiv.

I stedet blev det en helt tæt kinddans til kampens døende minutter, hvor Skanderborg med lige under fire minutter tilbage bragte sig foran for første gang i opgøret, 21-20.

Det efterfølgende angreb fik EH Aalborg reduceret, men med en scoring få sekunder før tid af stregspiller Sidsel Mejlvang blev de to point i Skanderborg.

Med 21-22 nederlaget ligger EH Aalborg fortsat på 12. pladsen i dameligaen med to point efter 11 kampe.