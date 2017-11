Smart spanier med tysk hjerte

BILER: Spansk udenpå, tysk indeni hed det for nogle år siden i reklamerne for den nye Seat Ibiza. Ærlig snak fra VW-koncernen, der ejer Seat. Europas største bilfabrik er blevet en sand mester i at genbruge den samme teknik i flere bilmodeller, der så pakkes ind i forskelligt design.

I praksis er den nyeste Ibiza og den nye Polo en og samme bil i forskellige forklædninger; al mekanik som motor, gearkasse og hjulophæng kommer fra samme hylde.

Ikke et ondt ord om det. Slet ikke når teknikken er den bedste, du kan få i miniklassen lige nu, og indpakningen har et skarpere snit, så Ibiza har en markant stil, der skiller den ud fra mængden, nærmest som visuel Viagra, der giver chaufføren indtryk af at sidde i en større bil.

Seat Ibiza opfører sig også modent og afbalanceret: med fjedre, der nok er faste, men sluger ujævnheder uden at kny, en let og præcis styring samt et gearskifte, der altid falder i hak med korte, eksakte bevægelser.

Fornuftig pris

Vi tester den mest relevante model på det danske marked, nemlig 1,0 Style med 95 hk benzinmotor, der koster 157.110 kr. plus levering, mens en basismodel med 70 hk og ingen aircondition koster fra 134.990 kr. Alle nye Ibizaer har dog fem døre som standard og en avanceret nødbremse, der også registrerer og bremser for fodgængere. Olé for det.

Betjeningen er forbilledlig. Også selv om kabinen er en sælsom blanding af blød, nopret plastic og noget, de for længst er holdt op med at bruge hos Hyundai. Til gengæld virker alt solidt skruet sammen, og sæderne er store og faste i polstringen: Ibiza er nok spansk, men hjertet er tydeligvis tysk. Hvis instrumenteringen skal være helt moderne, bør man dog være opmærksom på, at en stor betjeningsskærm på otte tommer koster 5920 kr. ekstra, mens den eksempelvis er standard i en Polo.

Godt udhulet

Plads er der rigeligt af. Alene bagagerummet er øget med 63 liter, så det nu indeholder hele 355 liter - noget nær klasserekord.

Forgængeren var ingen nydelse for de sammenkrøllede på bagsædet. I dag kan overtegnede, der er 180 centimeter, sidde ganske behageligt bag mig selv omme bagi.

Alle Ibizaer vil fremover være femdørs modeller, så det er farvel til dagens tredørs basismodel, og den ellers så populære stationcar er udgået af programmet.

De germanske gener slår også igennem på landevejen. Ibiza formidler masser af kontakt mellem chauffør og asfalt, men aldrig på en måde, så det går ud over komforten. Affjedringen glatter gerne ujævnheder ud, og støjen fra dæk og vind er behersket.

Motoren kan ikke blot lide omdrejninger, men vrinsker også veloplagt, når den får et rap med pisken. Og er imponerende fri for støj og vibrationer.

Med flittig brug af det lækre gearskifte savner man ikke kræfter, så merprisen på 10.000 kr. for udgaven med 115 hk kan man sagtens spare; kører du ofte på motorvej, vil den kraftige models seks gear dog være en fordel.

Konklusion

Seat Ibiza er en særdeles stærk kombination af velfungerende VW-teknik og veloplagte køreegenskaber, pakket pænt ind og med masser af plads. I den forstand kalder Ibiza mere på et begejstret "olé" end et afdæmpet "ok".