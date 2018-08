Smed heroin ud af vinduet, da politi ville standse bil

VESTHIMMERLAND: To mænd havde ikke held med at skille sig af med en noget belastende bagage, da de mandag eftermiddag blev stoppet i deres bil af en patruljevogn på Løgstørvej syd for Ranum.

Patruljevognen havde lagt mærke til, at personbilen slingrede, og ville derfor standse den i et rutinetjek.

Men inden bilen standsede, blev der smidt en pose ud af vinduet, og det viste sig, at posen indehold 42 gram brun heroin, oplyser anklager Thomas Klingenberg.

I bilen sad en 38-årig og en 23-årig mand, der begge er bor på Asylcenter Vesthimmerland i Ranum.

De bliver begge fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aalborg tirsdag formiddag, sigtet for besiddelse af narko med henblik på videresalg.

Brun heroin kan have en værdi på op til 1000 kroner pr. gram.