Smede og 3F’ere i strejke hos Alfa Laval

55 smede og 3F’ere hos virksomheden i Aalborg gået hjem i protest mod nulløsning i lokale lønforhandlinger - 400 gået hjem i Kolding

AALBORG: Omkring 55 medarbejdere hos Aalborg-virksomheden Alfa Laval på Gasværksvej i Aalborg er gået hjem i utilfredshed med afsluttede lokale lønforhandlinger.

Det bekræfter fabrikschef Søren Nord Rødkjær Larsen fra Alfa Laval.

De 55 medarbejdere er dels smede dels medarbejdere fra fagforeningen 3F Aalborg.

Virksomheden producerer primært såkaldte shells and tubes - varmevekslere til marineindustrien - og scrubbers - aggregater til rensning af røggas på skibe.

De 55 smede og 3F’ere mødtes onsdag morgen til fagligt møde klokken 7.30 og en snak om de lokale lønforhandlinger. Det mundede ud i, at de 55 mand gik hjem klokken 8.30 og mødtes igen torsdag morgen. På det møde blev det besluttet at fortsætte arbejdsnedlæggelsen foreløbig frem til mandag morgen klokken 7, hvor de strejkende mødes igen for at tage stilling til, hvad der videre skal ske.

Også omkring 400 medarbejdere på Alfa Lavals afdeling i Kolding skulle angiveligt være gået hjem i protest mod de lønforhandlinger, der ifølge de strejkende reelt er en nulløsning.

Produktionen på virksomheden på Gasværksvej ligger som følge af strejken stille.