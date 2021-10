Smitte i botilbud: 10 borgere og fem ansatte ramt af covid-19

FREDERIKSHAVN:Kommunens botilbud på Odinsvej er ramt af covid-19. Det fortæller afdelingsleder Karsten Bæklund Rudolph Kamstrup, Center for Handicap og Psykiatri.

- 10 borgere og fem ansatte er ramt. Vi har kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed for at sikre, at alt bliver håndteret korrekt, siger Karsten Bæklund Rudolph Kamstrup.

Alle 30 beboere på Odinsvej har fået tilbudt det andet stik mod covid-19, men det er uvist, om alle har taget imod tilbuddet.

- Vi oplever desværre en lidt kedelig udvikling lige nu i kommunen, hvor der også er smitte på andre botilbud og institutioner. Men der er ikke egenlige smitteudbrud, siger Karsten Bæklund Rudolph Kamstrup.

Pårørende til beboerne i botilbuddet på Odinsvej er blevet orienteret om situationen i et brev, som fortæller, at botilbuddets leder vil kontakte dem direkte, hvis deres pårørende bliver smittet.

Karsten Bæklund Rudolph Kamstrup understreger, at kommunen følger alle gældende retningslinjer.