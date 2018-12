Sms'er under kørsel koster snart et klip i kørekortet

KØBENHAVN: Nu giver mobilbrug under kørslen et klip i kørekortet.

Samtlige partier i Folketinget har besluttet, at det fremover skal koste et klip i kørekortet, hvis føreren taler i telefon eller på anden måde anvender håndholdte kommunikationsapparater under kørslen.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Indtil nu har det kostet 1500 kroner i bøde, men det har ikke været nok, mente politikerne.

- Det er bilen, vejen og trafikken, der skal have ens komplette opmærksomhed, når man kører bil, og derfor glæder det mig meget, at et bredt flertal i Folketinget har samme holdning, siger minister Ole Birk Olesen (LA).

Det enige Folketing har blandt andet lyttet til, at forskning og undersøgelser viser, at risikoen for ulykker øges, hvis man som fører koncentrer sig om andre ting end at køre bil.

Hos FDM, der repræsenterer de private bilister, er man glad for skærpelsen.

- Brug af håndholdt mobiltelefon bag rattet er ganske enkelt en uskik og går ud over trafiksikkerheden, siger juridisk konsulent i FDM Dennis Lange i en pressemeddelelse.

- At man samtidig udvider forbuddet til at gælde alle former for håndholdte kommunikationsenheder giver kun god mening.

Lovforslaget træder i kraft i det nye år, når Rigspolitiet er klar til at effektuere ændringen, oplyser ministeriet.

Allerede i januar sagde Ole Birk Olesen, at man var på vej med et lovforslag på området.

/ritzau/