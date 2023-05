Smugkig i nyt VIP-rum: Her får du én af Nordjyllands mest eksklusive madoplevelser

AALBORG: Den originale del af Alimentum er netop genåbnet, hvorfor du igen kan besøge restauranten. Og hvis du er spændt på det nye VIP-område, må du vente lidt endnu, for det åbner først 2. juni.

Men her giver vi dig et sneakpeak på det nye VIP-rum.

Messinglamperne giver en dæmpet belysning over det kombinerede køkken og bord. Foto: Line Ettinger Julsgaard

Efter en lynhurtig renovering på små to uger, hvor de har holdt lukket, har makkerparret Søren Birch og Simon Kvist Bjerre - sammen med et hold af håndværkere - skabt rammerne om Aalborgs nok mest eksklusive madoplevelse: Foodlab.

Nu genåbner restaurant Alimentum, men Foodlab må du vente lidt på endnu. Foto: Line Ettinger Julsgaard

Hyggelig atmosfære

- Sæt dig bare ned, byder Søren Birch, mens jeg glider ned i den cognac-farvede læderstol.

Den her renovering er altså gennemtænkt. For de har bygget et plateau på gulvet, der løfter gæsten op i øjenhøjde, mens de selv kan stå oprejst i køkkenet.

- Så skal man ikke sidde i en barstol. Der er ikke noget værre, konstaterer de begge.

Messing, betonstål, rå murstensvægge og grønne elementer som en hel mosvæg skaber alt i alt en hyggelig og moderne atmosfære.

Den rustne stålvæg er speciallavet formet som træer. Foto: Line Ettinger Julsgaard

Én stor snackmenu

Den massive egetræsbordplade sætter rammen om det åbne køkken, hvor alt magien foregår.

- Forstil dig én stor snack-menu, hvor man sidder og ser sin mad blive lavet på stedet. Retterne er lavet med forskellige teknikker og sprængfyldte af forskellige smage, siger Søren Birch.

Med ombygning nedlægger de også 15 almindelige siddepladser i restauranten, mens de nu har fået seks pladser i Foodlab.

De små finesser

Og selvom det for det blotte øje ligner, at Foodlab egentlig kunne tage imod gæster i morgen, så er Simon Kvist Bjerre ikke helt enig.

- Vi er ikke helt i mål, konstaterer han.

For makkerparret går op i detaljerne, og bordpladen mangler stadig en gang lak og en fuge, som de begge pointerer. For oplevelsen skal være i top, når du besøger Alimentum. Og de sidste små finesser når helt sikkert at komme med inden åbningsdagen for Foodlab 2. juni.

Specialformet keramik, mundblæst glas og speciallavede knive - intet er tilfældigt i Foodlab. Foto: Line Ettinger Julsgaard

- Der har allerede været overvældende interesse. Man skal være hurtig, hvis man skal have et bord i Foodlab i juni, siger Søren Birch.

En VIP-aften hos Alimentum kommer til at koster 3500 kroner per person - det er inklusive drikkevarer, snacks og 30-40 serveringer.