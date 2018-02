Smukfest får besøg af Kim Larsen og Kendrick Lamar

Billetterne blev revet væk, da Smukfest i december lod publikum købe sig adgang til sommerens festival i Bøgeskoven. Kun halvanden time tog det, før Smukfest måtte melde udsolgt, men først i dag har de mange gæster fået at vide, hvad de kan glæde sig til at se.

Programmet til årets festival er nemlig blevet offentliggjort på smukfest.dk, og her fremgår det, at den voldsomt populære rapper Kendrick Lamar er blandt hovednavnene, mens mange sikkert også vil glæde sig til at se Kim Larsen spille under bøgetræerne.

I begyndelsen af januar oplyste den danske sanger og hans band på deres Facebook-side, at Kim Larsen er ramt af prostatakræft og derfor var nødsaget til at aflyse forårets koncerter. Men bandet føler sig altså sikre på, at de til sommer er klar til at spille live for et publikum igen.

Også popsangeren Shown Mendes, der har hittet med numre som "There's Nothing Holding Me Back" og "Mercy" kommer og optræder, mens publikum, der sukker efter elektronisk musik, blandt andet kan høre den canadiske kunster deadmau5.

Rapperen Post Malone kommer også forbi skoven, mens det tidligere er meldt ud, at Britney Spears også har takket ja til at give festivalkoncert i Skanderborg.

Flere danske navne er desuden offentliggjort, her i blandt Rasmus Seebach, Kesi, Gilli, Mø og D-A-D.

Se hele programmet her: www.smukfest.dk/nyheder/vi-loefter-sloeret-for-aarets-line-up

/ritzau/