Smukfest sprøjter sikkerheden i top

Det er ikke kun landmænd, der føler sig presset af de seneste måneders manglende regn.

Også Smukfests sikkerhedschef, Thomas Rydahl, har fået ekstra at se til i varmen, da det tørre, varme vejr øger risikoen for naturbrande.

- Der er altid mange sikkerhedsudfordringer op til festivalen, men det altoverskyggende lige nu er, at det er varmt, og det er tørt, og det har det været længe, siger han.

Derfor har Thomas Rydahl og de 3700 frivillige i Smukfests sikkerhedsafdeling oprustet brandsikkerheden inden festivalen i Skanderborg, der varer fra 8. til 12. august.

Afdelingen har klippet græsset ved parkeringspladserne helt ned, jorden vandes på særligt tørre steder samt i områder nær boder med varm mad, og 52.000 lommeaskebægere deles gratis ud til rygere under festivalen.

Desuden er en døgnbemandet brandbil fra Østjyllands Brandvæsen på pladsen, så der hurtigt kan gribes ind, hvis noget bryder i brand.

- Vi kan garantere, at vi har gjort alt, hvad vi kan, for at sikre en forsvarlig afvikling af festivalen, siger Thomas Rydahl.

Det er første gang nogensinde, at en tankvogn står klar til at gribe ind under Smukfest, oplyser Anders H. Jensen, beredskabsinspektør ved Østjyllands Brandvæsen.

Han forventer dog ikke, at den døgnbemandede vogn kommer i arbejde under festivalen, hvor brandsikkerheden ifølge ham er høj.

- Jeg vurderer ikke brandrisikoen større ved Smukfest end i resten af naturen. De tiltag, vi laver sammen med festivalen, er rigeligt, til at vi er trygge ved, at der holdes festival, siger han.

Selv om der blev åbnet for campingområderne søndag 5. august, begynder festivalens officielle program først onsdag 8. august.

Det er også denne dag, at gæsterne ifølge vagthavende ved DMI Steen Rasmussen kan forvente de højeste temperaturer.

- Vejret starter varmt ud, så onsdag kan temperaturen komme op på 28-30 grader, hvilket er usædvanligt varmt for denne tid på året.

- I løbet af torsdag eller fredag ser der ud til at komme et vejromslag med en hel del regn, og det vil nok være en god idé at tage regntøj og gummistøvler med, siger Steen Rasmussen.

Festivalen slutter søndag 12. august.

/ritzau/