SMV’er får hjælp til digitalisering

HELE LANDET: På hjemmesiden www.smvdigital.dk har små og mellemstore virksomheder nu én indgang til en række tilbud, som kan understøtte deres arbejde med at udnytte de digitale teknologier, skriver Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Virksomhederne kan for eksempel få tilskud til indkøb af privat rådgivning, der skal hjælpe til at afklare, hvordan virksomheden kan digitaliseres, og afdække de økonomiske og forretningsmæssige potentialer ved at gøre det.

Som en del af SMV:Digital oprettes der desuden et E-handelscenter.

- Når både forbrugere og virksomheder i stigende grad køber online, er det vigtigt at de danske virksomheder følger med, ellers risikerer de at tabe salg til udenlandske konkurrenter. Via E-handelscentret kan de små virksomheder for eksempel få hjælp til at finde frem til den rigtige webshopløsning eller bruge data fra deres eksisterende webshop til at målrette deres online salg, siger erhvervsminister Rasmus Jarlov.

E-handelscentret har blandt andet fokus på at styrke eksporten via e-handel, og det er der stærkt behov for, mener udenrigsminister Anders Samuelsen:

- Der er et stort uudnyttet potentiale. Derfor har regeringen sat fokus på at øge Danmarks andel af den globale e-handel. Det gør vi konkret gennem ansættelse af e-handelseksperter på de danske ambassader i USA, Kina og Europa, som gennem et stærkt lokalt netværk kan skabe nemmere adgang til de globale e-handelsplatforme og vejlede om markedsstrategi og lokale regler.

Det forventes, at op mod 2000 små og mellemstore virksomheder i løbet af de næste fire år vil få gavn af tilbuddene i SMV:Digital.

Der er afsat 80 mio. kr. i perioden 2018-2021 til SMV:Digital. Hertil kommer 35 mio. kr. fra EU’s socialfond, som er øremærket digitale kompetenceudviklingsforløb for ledere og ledende medarbejdere i danske SMV’er.