Smykker fundet: Politiet efterlyser ejer

LØGSTØR: Nordjyllands Politi efterlyser ejeren til nogle smykker, der blev fundet af en borger på Jernbanegade i Løgstør.

Det skriver Nordjyllands Politi på deres Facebook-side.

Smykkerne lå i små røde æsker, da de blev fundet, men ser ikke umiddelbart ud til at matche mærket på æskerne. Et af smykkerne er af mærket Pilgrim, et andet er af Dyrberg/Kern.

Nordjyllands Politi mistænker, at smykkerne kan stamme fra et tyveri, og at nogen måske har forsøgt at videresælge dem.

Smykkerne opbevares som hittegods på politistationen i Himmerland, og hvis man savner smykkerne på billedet, kan man kontakte politiet på 114.