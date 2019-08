Snapchat på cyklen: Seks ud af ti unge er distræte i trafikken

KØBENHAVN: Den ene hånd på styret, mens den anden hånd svarer på Snapchat, skifter musik på Spotify eller finder vejs på Maps.

Således svarer seks ud af ti unge mellem 13 og 16 år, at de indenfor de seneste to måneder har tjekket deres mobiltelefon, mens de cyklede.

Det viser en ny undersøgelse, som analyseinstituttet Wilke har gennemført blandt 876 unge for Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden.

- Det er bekymrende, fordi vi samtidig ved, det er farligt at være uopmærksom, når man er i trafikken, siger Rosa Nissen, der er projektleder ved Rådet for Sikker Trafik.

Ifølge projektlederen kan uopmærksomhed og trafik være en af de farligste cocktails.

- Det, vi kan se med ulykker med unge, er, at der kan opstå nogle situationer, hvor de overser vigepligt eller rødt lys, fordi man er optaget af noget andet og simpelthen har hovedet nede i skærmen, siger Rosa Nissen.

Da Vejdirektoratet i juni kom med de officielle ulykkestal for 2018, viste tallene, at der sidste år var 921 dræbte eller tilskadekomne cyklister i trafikken. Det er det højeste tal siden 2008.

Det er ikke registreret, hvor mange af ulykkerne der skyldtes mobiltelefoni. Dog oplyser Rosa Nissen, at mange ulykker er sket, fordi man har været uopmærksom.

- Og vi har formodning om, at mobiltelefoner er skyld i en del uopmærksomhed, da det er en del af manges hverdag og noget, der fylder meget - også i trafikken, siger hun.

Rådet for Sikker Trafik opfordrer i den forbindelse forældrene til at tage en snak med deres børn om at droppe mobiltelefonen, mens de cykler.

- Selv om forældre tænker, det er håbløst i denne alder at skære igennem, så viser vores undersøgelser, at forældre rent faktisk har noget at skulle have sagt om de unges adfærd i trafik, siger Rosa Nissen, der foreslår, at snakken bliver kort og ikke så kompliceret.

Samtidig kører politiet en målrettet indsats i disse uger omkring skolestart, hvor mobiltelefoni i trafikken - både på cyklen og i bilen - er en af deres fokusområder.

/ritzau/