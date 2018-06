Snart er det tid til Nibe Festival: Slå dig løs med helbredet i behold

HELE LANDET: Nibe Festival, Tinderbox, Copenhell og Roskilde Festival. Festivalsæsonen er i fuld gang og kører hele sommeren, og for tusindvis af festivalgæster betyder det rigelige mængder alkohol, tårnhøje koncerter og forsvindende lidt søvn.

Men hvordan skåner man sin krop bedst, mens festivaleuforien står på? To sundhedsfaglige eksperter giver her deres bud på, hvordan helbredet slipper helskindet igennem de intense festdage.

- Helt grundlæggende er der intet farligt i at udsætte sig selv for en festival, med alt hvad det indebærer af druk, ændrede madvaner og søvnmangel. Det kan en ung krop sagtens klare i en uge, siger DR’s mangeårige tv-læge Peter Qvortrup Geisling.

Han foreslår, at man først og fremmest gør det til en vane at drikke masser af vand under festivalen.

- Det bedste råd er at skifte nogle af aftenens genstande ud med vand. Du skal i hvert fald huske at drikke mindst lige så meget vand, som du drikker alkohol, påpeger Peter Qvortrup Geisling.

Samtidig er det en god idé at holde sig til de lunkne dåseøl frem for stærke drinks og sprutflasker.

- Faktisk kan man sige, at jo mørkere alkohol du drikker, desto større er risikoen for tømmermænd. Så whisky, cognac, rom og rødvin giver generelt værre tømmermænd end øl, hvidvin, gin og vodka, forklarer Peter Qvortrup Geisling.

Giv ørerne ro

Manglende søvn hører også til det faste festivalbillede, og her handler det ifølge lægen om at acceptere, at kroppen ikke kan feste til den lyse morgen hver aften.

- Mit råd er, at man skal sørge for at disponere energien blot en lille smule. Lad være med at toppe den første dag, for det er lidt synd, at mange er så kvæstede til sidst i festivalen, at de simpelthen ikke har nærvær til at være til stede, siger Peter Qvortrup Geisling.

En fast bestanddel af festivalstemningen er ikke mindst koncerterne. Her kommer lyden snildt op over 100 decibel, hvilket svarer til et støjniveau, ørerne kun må udsættes for et kvarter om dagen.

Det er med andre ord vigtigt, at man forsøger at give sine ører lidt tiltrængt ro under festivaldagene.

- Det er en god idé at vælge, hvad man rigtig gerne vil høre og så proppe lidt lyttepauser ind derimellem, foreslår Susanne Nemholt Rosing, der har en ph.d. i tinnitus og lydoverfølsomhed og er en del af tinnitusteamet på Høreklinikken ved Odense Universitetshospital.

- Hvis man bor på festivalen, kan man også overveje ikke at fyre op for den høje musik nede på selve campingpladsen. Det er lidt ligesom at huske at drikke vand, når man drikker øl, siger hun.

Endelig er der maden, som typisk kommer i anden række, når festivalen er i fuld gang. Her mener Peter Qvortrup Geisling dog, at man kan være ganske rolig på kroppens vegne.

- Det er langt vigtigere, hvordan man lever, når man ikke er på festival, siger han.

/ritzau fokus/