Snart klar til det afkølede vand

THISTED: Borerøret, som fører ned til undergrunden under Thisted og det 40 grader varme vand, er nu ved at blive foret med et glasfiberrør eller kompositrør.

Det sikrer, at der ikke falder rustskaller ned i filtrene i bunden og betyder, at det er billigere at pumpe det afkølede vand retur.

Inden for de næste måneder bliver hele projektet klart og Thisted Varmeforsyning kan begynde at trække endnu mere varme ud af undergrunden.

Rørtypen til dette brug er helt nyt og anvendes i Thisted for første gang i Danmark.