Snart må du køre 90 på disse nordjyske landeveje

NORDJYLLAND: Hvis du har lidt problemer med en tung speederfod, så er der gode nyheder.

I forbindelse med finanslovsaftalen fra 2018 bliver fartgrænsen nemlig hævet fra 80 til 90 kilometer i timen på fire nordjyske landeveje, og på 13 øvrige landeveje i Danmark.

På disse nordjyske veje sættes fartgrænsen op Hovedvej 411: Viborg-Sønderup

Hovedvej 426/445: Thisted-Vildsund

Hovedvej 427: Thisted-Fjerritslev

Hovedvej 450: Bouet-Aabybro

Det er dog vigtigt, at fartstigningen ikke mindsker trafiksikkerheden på strækningerne, og derfor forventes tiltaget at være slået igennem for alle landeveje i 2020.

Nemmere at holde regler, der giver mening

Ifølge transportminister Ole Birk Olesen bliver hastighedsgrænserne øget for at øge mobiliteten, og for at hjælpe borgerne til at holde reglerne.

- Jeg tror, at hastigheder, der virker logiske, og som er forsvarlige for trafiksikkerheden, er nemmere at overholde end hastighedsgrænser, der virker ulogiske. Derfor gør vi nu nogle udvalgte veje klar til en højere hastighedsgrænse ved at indføre en række trafiksikkerhedsforbedrende tiltag," udtaler han i en pressemeddelelse fra Vejdirektoratet.

På landevejene kommer der rumleriller både på midten af vejen og ved kantlinjerne, der bliver bedre plads til cyklisterne, overhalingsforbud, nedsættelser af hastigheden ved større kryds og så bliver der opsat autoværn.

Enkelte steder skal der også fjernes beplantning og andre påkørselsfarlige genstande, der står inden for den nye, udvidede sikkerhedszone.

Højere fart på motorvejen

Flere motorvejstrækninger får også højere fartgrænser. Det gælder fire strækninger i Danmark - tre jyske - alle syd for Aarhus - og en enkelt på Sjælland.

De nye hastighedsgrænser på motorvejene forventes gennemført i hhv. november i år og i 2021.